Shaila Gatta si prepara a nuovi progetti per il 2026, tra cui un ritorno in televisione e la pubblicazione del suo primo libro autobiografico. Ex velina, ballerina e volto noto del Grande Fratello, continua a evolversi professionalmente. I suoi impegni riflettono una fase di crescita e di nuove opportunità nel mondo dello spettacolo, confermando il suo ruolo come figura di rilievo nel panorama mediatico italiano.

Shaila Gatta, tutti i nuovi progetti in cantiere per il 2026. L’ex gieffina ritornerà anche in TV. Shaila Gatta, ballerina, ex velina e volto amatissimo del Grande Fratello, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera: un ritorno in televisione e l’uscita del suo primo libro autobiografico. Dopo mesi di riflessione e introspezione, la ballerina campana è pronta a condividere con il pubblico non solo il talento che conosciamo, ma anche la sua storia personale, fatta di sogni, difficoltà e resilienza. Dopo la parentesi vissuta nella casa più spiata d’Italia Shaila ha lanciato il suo primo brand di bellezza che prende il nome di “Leggera Beauty” che continua a stupire il suo pubblico lancio dopo lancio di ogni prodotto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Shaila Gatta e i progetti in cantiere per il 2026. Un grande ritorno anche in TV

Leggi anche: Grande Fratello, Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato: “Nemmeno il suo nome, per favore”. Ma lui non ci sta

Leggi anche: Grande Fratello, Shaila Gatta vuota il sacco sul cast della nuova edizione: "Io tifo per lui, mi piace e ha carattere"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Shaila Gatta e i progetti in cantiere per il 2026. Un grande ritorno anche in TV - Shaila Gatta, ballerina, ex velina e volto amatissimo del Grande Fratello, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera: un ritorno in televisione e l’uscita del suo primo libro autobiog ... 361magazine.com