Domenico D’Alterio rompe il silenzio e parla chiaro. In una lunga intervista, spiega la sua posizione con Benedetta e Valentina, smontando le voci di ritorni di fiamma e fraintendimenti. Il suo racconto chiarisce cosa c’è davvero tra loro e cosa no.

Domenico D'Alterio rompe il silenzio e chiarisce il rapporto con Benedetta e Valentina. Tra amicizia, sentimenti e voci di un ritorno di fiamma, ecco cosa sta succedendo davvero. Il Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, si è concluso lo scorso dicembre. Un'edizione che, nonostante non sia stata premiata dagli ascolti, ha comunque saputo far emergere alcuni concorrenti molto apprezzati dal pubblico. Tra questi c'è Domenico D'Alterio, uno dei protagonisti più discussi della Casa. Il concorrente partenopeo è stato recentemente intervistato da Giada Di Michele nel programma radiofonico "Non succederà più", dove ha ripercorso la sua esperienza nel reality e ha fatto chiarezza sui rapporti nati (e messi alla prova) sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, Domenico D’Alterio tra Benedetta e Valentina: tutta la sua verità

