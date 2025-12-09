Grande Fratello, il reality show volge al termine, Benedetta e Valentina attendono Domenico fuori dalla Casa, cosa emerge. Ci sono attese che fanno rumore e altre che imparano a stare zitte. Quella di Benedetta e Valentina, mentre Domenico è ancora dentro la casa del Grande Fratello, è una di quelle che non bussano: respirano piano. È un tempo strano, elastico, che non scorre ma gira in tondo, come una canzone lasciata in sottofondo troppo a lungo. Fuori, il mondo va veloce. Dentro, Domenico vive la liturgia del reality: le luci sempre accese, le parole che pesano più delle azioni, le notti che sembrano giorni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grande Fratello, cosa accadrà tra Benedetta, Valentina e Domenico. L’indiscrezione