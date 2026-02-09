GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo 11 e 13 Febbraio ore 16 | 00 – 17 | 00 Solo 5 posti
Il bando GPS 2026 non è ancora uscito, ma chi vuole prepararsi deve muoversi subito. Un’azienda offre una guida ebook e una consulenza di gruppo il 11 e 13 febbraio, dalle 16 alle 17, con soli cinque posti disponibili. Chi partecipa potrà capire meglio come orientarsi nel percorso e aumentare le chance di essere nominato.
Il bando GPS 2026 non è ancora stato pubblicato, ma le scelte che fai adesso possono incidere moltissimo sulle tue possibilità di nomina. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Cosa è. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su GPS 2026
Questa mattina, si tiene un webinar dedicato al bando GPS 2026.
Ultime notizie su GPS 2026
Argomenti discussi: GPS 2026, ordinanza in arrivo: ecco a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Venerdì 30 gennaio alle 15:00; GPS, laureandi magistrali iscritti ai percorsi abilitanti: potranno inserirsi in prima fascia con riserva? Serve chiarimento ministeriale; Supplenze docenti, come cambia il completamento orario dal 2026/27.Pillole di Question Time; Apertura delle GPS a fine febbraio, l'intenzione ministeriale anticipata ieri durante il nostro Question time. Il punto di Simone Craparo.
GPS 2026-2028, slitta a marzo l’aggiornamento: le info utili – Rivedi la DirettaIl 2026 sarà l’anno dell’aggiornamento delle GPS. Una platea numerosa attende ciò che dovrebbe partire nelle prossime settimane. Ma quali saranno i tempi per l’iter della procedura di aggiornamento de ... tecnicadellascuola.it
Graduatorie GPS 2026/28: nessun vincolo al cambio provincia e all’inserimento in nuove classi di concorsoGli aspiranti inseriti nelle graduatorie GPS 2024/26 possono presentare domanda di aggiornamento per il 2026/28, inserendo la richiesta per la stessa o diversa provincia, senza alcun vincolo. orizzontescuola.it
