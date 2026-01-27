GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo 30 Gennaio ore 16 | 00 – 17 | 00 Solo 5 posti

Il bando GPS 2026 non è ancora disponibile, ma le decisioni prese oggi influenzeranno le possibilità di nomina future. Questa guida ebook con consulenza di gruppo, in programma il 30 gennaio, offre strumenti utili per prepararsi al meglio, anche in assenza di informazioni ufficiali. Sono disponibili solo 5 posti, quindi è importante agire con attenzione e consapevolezza.

Il bando GPS 2026 non è ancora stato pubblicato, ma le scelte che fai adesso possono incidere moltissimo sulle tue possibilità di nomina. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su GPS 2026 GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare. Consulenza di gruppo 27 Gennaio ore 16:00 – 17:00. Solo 5 posti Partecipa alla sessione GPS 2026 del 27 gennaio, dalle 16:00 alle 17:00. Consulenza personalizzata GPS 2026, ti aiutiamo a non sbagliare: 18 Dicembre ore 16:00. Ti regaliamo uno sconto Partecipa alla sessione di consulenza personalizzata GPS 2026 il 18 dicembre alle 16:00. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su GPS 2026 Argomenti discussi: GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare. Consulenza di gruppo 27 Gennaio ore 16:00 – 17:00. Solo 5 posti. Cellole: aiutiamo M.M. che ha perso una borsa a Cellole alla farmacia comunale con soldi e documenti patente e tutto. Almeno si spera di recuperare i documenti patente di guida codice fiscale carta d’identità, banco posta e post pay. Orario in cui ha perso qu - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.