Juventus Next Gen Carpi 0-0 LIVE | ci prova Tcheuna palla sul fondo

Segui in tempo reale la sfida tra Juventus Next Gen e Carpi, valida per la 20ª giornata di Serie C 2025/26. La partita si conclude con un pareggio senza reti, con alcune occasioni da entrambe le squadre. Di seguito troverai sintesi, moviola, tabellino e dettagli sul risultato.

Juventus Next Gen Carpi LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen affronta quest’oggi il Carpi per la sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Juventus Next Gen Carpi 0-0: sintesi e moviola. 16? Conclusione Tcheuna – Ripartenza veloce del carpi, Tcheuna non finalizza a dovere da posizione comunque abbastanza defilata 11? Tiro Turicchia – Ci prova con una conclusione violenta, palla deviata in calcio d’angolo 7? Fase di studio – Pochi spazi e manovra molto bloccata fin qui da parte delle due squadre 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida! Migliore in campo Juve: a fine primo tempo PAGELLE. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

