Questa mattina a Milano si sono verificati scontri tra agenti e gruppi di persone. Sei individui sono stati denunciati e indagati, mentre altre ancora sono sotto indagine grazie ai filmati acquisiti dalla Digos. Due poliziotti sono rimasti feriti durante gli incidenti. La polizia sta lavorando per identificare tutti i responsabili.

Sei persone denunciate e indagate a piede libero, altre in corso di identificazione attraverso i filmati acquisiti dalla Digos, due poliziotti feriti. Il più grave, colpito al polso da un grosso sasso lanciato da uno dei manifestanti, ha 30 giorni di prognosi. Oggi gli investigatori depositeranno una prima relazione in Procura sugli scontri e i disordini avvenuti sabato sera durante la manifestazione anti-Olimpiadi in zona Corvetto, periferia di Milano. Nei confronti di uno dei sei denunciati, proveniente da Torino e legato al centro sociale Askatasuna, sono state avviate le procedure per il foglio di via. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli scontri di Milano. Agenti aggrediti, sei persone indagate

Approfondimenti su Milano Scontri

La premier Giorgia Meloni attacca duramente chi protesta contro i Giochi Olimpici a Milano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Il risultato: scontri alla stazione di Milano Centrale tra polizia e manifestanti! #freegaza #short

Ultime notizie su Milano Scontri

Argomenti discussi: Milano, scontri al corteo contro le Olimpiadi: cariche e 6 persone fermate; Scontri e cariche al corteo di Milano contro le Olimpiadi. Meloni: Solidarietà a Forze dell'Ordine; Scontri alla manifestazione contro le Olimpiadi, Meloni: Solidarietà alle forze dell’ordine e a Milano; Scontri a Milano, prospettiva dalle spalle degli agenti di polizia.

Gli scontri di Milano. Agenti aggrediti, sei persone indagateSei persone denunciate e indagate a piede libero, altre in corso di identificazione attraverso i filmati acquisiti dalla Digos, due poliziotti feriti. Il più grave, colpito al polso da un grosso sasso ... quotidiano.net

Gli scontri di Milano fanno il giro del mondo, Meloni infuriata: Bande di delinquentiGli scontri di Milano fanno il giro del mondo, la rabbia di Meloni: Bande di delinquenti, nemici dell’Italia. Crosetto: Tollerare le violenze indebolisce l'Italia. corrierenazionale.it

Fuori dal coro. . Attacco alle Olimpiadi, le immagini inedite degli scontri a #Milano al grido di "Milano Cortina vaff****lo!" Il servizio completo di @serena_pizzi a #Fuoridalcoro è disponibile su Mediaset Infinity facebook

Corteo (e scontri) a Milano. Meloni: "Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia" x.com