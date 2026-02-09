Una sala piena di giovani e associazioni ha assistito a un talk molto seguito a Borgo Ferrovia. Al centro della discussione, l’importanza dell’associazionismo come scuola di valori, comunità e rispetto per le nuove generazioni. La partecipazione è stata grande, segno che temi come solidarietà e partecipazione trovano sempre più spazio tra i giovani.

Tempo di lettura: 3 minuti Sala gremita di giovani e associazioni: al centro del dibattito l’associazionismo come scuola di valori, comunità e rispetto per le nuove generazioni. Ieri sera, domenica 8 febbraio 2026, il Teatro Santa Chiara di Borgo Ferrovia (Avellino) ha registrato il tutto esaurito per la nuova puntata di Viaggio in Prima Classe, il format ideato e promosso dall’Associazione Per Borgo Ferrovia. L’evento ha trasformato la sala in un vero e proprio laboratorio di idee, con una platea giovane e partecipativa che ha confermato il ruolo vitale del quartiere come punto di riferimento per aggregazione e riflessione collettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giovani, comunità e solidarietà: grande successo per il talk di Borgo Ferrovia

Approfondimenti su Borgo Ferrovia

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Borgo Ferrovia

Argomenti discussi: Ecosol e l’orto di Lodesana. Quando l’abitare diventa inclusione; Cerviaman, oltre 27mila euro per Tommy: il gruppo solidale pronto a correre per Pietro nel 2026; Italia – Al Borgo Ragazzi Don Bosco un convegno per rimettere al centro educazione, comunità e prevenzione - ANS; Un progetto tra sport e solidarietà per la Ginnastica Petrarca in Malawi.

Progetto C.A.S.A. presentato a Bari: rete tra famiglie istituzioni e Chiesa per rafforzare affido e adozione dei minoriÈ stato presentato a Bari il progetto C.A.S.A. – Comunità, Alleanze e Solidarietà per l’Accoglienza, un percorso che punta a rafforzare l’affido e l’adozione su scala nazionale attraverso una sinergia ... agensir.it

Giovani in prima linea per la vita: AVIS Lucera accende l’estate della solidarietà con una nuova campagna sulla donazione di sangueCOMUNICATO STAMPA AVIS Lucera lancia la campagna estiva di sensibilizzazione alla donazione di sangue: protagonisti i giovani, la scuola e il territorio ... lucerabynight.it

A Borgo Ferrovia la presentazione del report “Ad Avellino si vive male” facebook