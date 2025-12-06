Borgo Ferrovia accende il Natale | una comunità che si ritrova tra luci e partecipazione

Avellinotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Borgo Ferrovia il Natale si è acceso ufficialmente. L’illuminazione delle luminarie ha rappresentato non solo un momento di festa, ma anche l’occasione ideale per tracciare un bilancio del primo anno di attività dell’associazione guidata dal presidente dell’Associazione per Borgo Ferrovia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

