Brunori SAS pubblica Attitudine | nessuna brano per il film di Aldo Giovanni e Giacomo
Brunori SAS pubblica la canzone originale del nuovo film documentario di Aldo, Giovanni e Giacomo. Fuori per Island Records il nuovo brano di Brunori Sas Attitudini: nessuna, canzone originale dell’omonimo film documentario di Sophie Chiarello con Aldo, Giovanni e Giacomo, da domani nelle sale -una produzione Agidi Due in associazione con Medusa Film, Indigo Film e Driadi. Se la regista accompagna il trio in un ritorno alle origini che diventa racconto di amicizia, talento e del destino che li ha resi una leggenda della comicità italiana, il brano di Brunori Sas -con la produzione di Riccardo Sinigallia- amplifica questo racconto arricchendo la narrazione filmica e segnando un ulteriore incontro creativo con Aldo, Giovanni e Giacomo dopo le precedenti fortunate collaborazioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
