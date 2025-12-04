Brunori SAS pubblica la canzone originale del nuovo film documentario di Aldo, Giovanni e Giacomo. Fuori per Island Records il nuovo brano di Brunori Sas Attitudini: nessuna, canzone originale dell’omonimo film documentario di Sophie Chiarello con Aldo, Giovanni e Giacomo, da domani nelle sale -una produzione Agidi Due in associazione con Medusa Film, Indigo Film e Driadi. Se la regista accompagna il trio in un ritorno alle origini che diventa racconto di amicizia, talento e del destino che li ha resi una leggenda della comicità italiana, il brano di Brunori Sas -con la produzione di Riccardo Sinigallia- amplifica questo racconto arricchendo la narrazione filmica e segnando un ulteriore incontro creativo con Aldo, Giovanni e Giacomo dopo le precedenti fortunate collaborazioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Brunori SAS pubblica Attitudine: nessuna, brano per il film di Aldo, Giovanni e Giacomo