Gatto ucciso dai ladri a Lurago d’Erba il caso diventa nazionale | interviene Brambilla

Dopo il furto in una casa di Lurago d’Erba, i ladri hanno ucciso il gatto di famiglia. La notizia ha fatto il giro del paese e ora anche il caso diventa nazionale, con interventi e polemiche. Brambilla ha preso posizione, chiedendo risposte e giustizia per l’animale.

Dopo il furto avvenuto nei giorni scorsi in una casa dell’Erbese, a Lurago d'Erba, finito con l’uccisione del gatto di famiglia, arriva una presa di posizione durissima anche a livello nazionale.Come avevamo raccontato, l’episodio risale alla sera del 2 febbraio, quando ignoti si sono introdotti.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Lurago d Erba L'appello disperato per ritrovare Brick, il gatto 'con la coda da volpe' scomparso a Lurago Marinone Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Lurago d Erba Argomenti discussi: Furto in una casa dell’Erbese, bottino quasi nullo ma violenza inaudita: ucciso il gatto di famiglia; Ladri scatenati e assassini: in casa non trovano niente da rubare e uccidono il gatto; LURAGO D’ERBA (CO), LADRI UCCIDONO GATTO. BRAMBILLA: PUNIRLI CON LEGGE BRAMBILLA; Ladri entrano in casa e uccidono il gatto, sbattendolo contro una parete. Inquietante furto: i ladri uccidono il gatto di casaInquietante furto in abitazione: i malviventi fuggono rubando soltanto una penna, e uccidono il gatto dei proprietari. E’ successo lunedì sera a Lurago d’Erba. Denunciato ai Carabinieri I proprietari ... primacomo.it Ladri scatenati e assassini: in casa non trovano niente da rubare e uccidono il gattoLurago d’Erba, l’irruzione in un appartamento e la cassaforte scassinata non danno frutto. Quando i proprietari sono rientrati hanno trovato l'amato felino esanime ... ilgiorno.it VIGUZZOLO Gatto ucciso con arma da fuoco a Viguzzolo È ora di smettere di stare zitti facebook Firenze, gatto ucciso con i petardi all'Isolotto: «È stata la solita baby gang, crudeltà inaccettabile» x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.