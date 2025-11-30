L' appello disperato per ritrovare Brick il gatto ' con la coda da volpe' scomparso a Lurago Marinone
Chi vive con un animale domestico conosce bene l’angoscia che si prova quando non torna a casa. È la stessa che da oltre un mese stanno vivendo Monica e Barbara, alla disperata ricerca del loro giovane gatto Brick. Lui è scomparso la sera del 27 ottobre da Lurago Marinone, in zona viale Vittorio. 🔗 Leggi su Quicomo.it
