L' appello disperato per ritrovare Brick il gatto ' con la coda da volpe' scomparso a Lurago Marinone

Quicomo.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi vive con un animale domestico conosce bene l’angoscia che si prova quando non torna a casa. È la stessa che da oltre un mese stanno vivendo Monica e Barbara, alla disperata ricerca del loro giovane gatto Brick. Lui è scomparso la sera del 27 ottobre da Lurago Marinone, in zona viale Vittorio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

