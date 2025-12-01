Garlasco rissa sfiorata tra Federica Panicucci e l' ex avvocato di Sempio | Senza parole VIDEO
Tensione altissima a Mattino Cinque sul caso Garlasco: Panicucci e l’avvocato Lovati si scontrano sui nuovi risultati genetici e sul DNA attribuito a Sempio. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
DOPO 18 ANNI | https://www.ilmeridianonews.it/2025/03/delitto-di-garlasco-svolta-clamorosa-un-amico-del-fratello-di-chiara-poggi-indagato-per-omicidio - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, rissa sfiorata tra Federica Panicucci e l'avvocato di Andrea Sempio. VIDEO - Alta tensione a Mattino Cinque: l’avvocato di Andrea Sempio si scontra con Federica Panicucci e minaccia di lasciare lo studio. Da affaritaliani.it
Delitto di Garlasco, scintille tra De Rensis e Federica Sciarelli/ Poi a Lovati: “Qualcuno potrebbe piangere” - Delitto di Garlasco, scintille tra l'avvocato Antonio De Rensis e Federica Sciarelli a "Chi l'ha visto? ilsussidiario.net scrive
Garlasco, le accuse in tv "Stasi donnaiolo". E De Rensis sbotta - " andata in onda ieri, mercoledì 5 novembre, Federica Sciarelli ha dedicato uno spazio anche al tema del delitto di Garlasco: ospite in studio Antonio De Rensis, uno ... Segnala ilgiornale.it
Garlasco, il padre di Sempio rimescola le carte. L'intercettazione - Nella puntata del 13 novembre Federica Panicucci ha presentato una nuova intercettazione inedita destinata a riaprire il ... Come scrive affaritaliani.it