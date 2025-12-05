Play-Able Bosch per un Natale all' insegna dell' inclusione

MILANO (ITALPRESS) – Coniugare innovazione e responsabilità sociale, per dimostrare che la tecnologia è, prima di tutto, uno strumento di libertà, relazione e crescita: con questo intento Bosch Italia ha presentato nella sua sede milanese l'iniziativa di responsabilità sociale dal titolo “Play-Able – Per un nuovo livello di accessibilità”, realizzata in collaborazione con Fondazione ASPHI Onlus, che da oltre quarant'anni promuove l'inclusione delle persone con disabilità attraverso l'uso delle tecnologie digitali. Da anni le console rappresentano uno dei regali più desiderati dai giovani durante le festività natalizie. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Play-Able, Bosch per un Natale all'insegna dell'inclusione

