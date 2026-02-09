Vomero garage occupano strisce blu con auto dei clienti per costringere al parcheggio a 10 euro l'ora

La polizia ha scoperto due autorimesse in via Doria e via Pascariello, vicino piazza degli Artisti, che occupavano le strisce blu con le auto dei clienti. La mattina, i proprietari delle autorimesse mettevano le auto sui posti riservati per impedire di trovare parcheggio e costringevano gli automobilisti a entrare nei loro garage, dove pagavano fino a 10 euro all’ora. La scena si è ripetuta più volte, creando disagi e confusione tra chi cercava un posto in strada.

Due autorimesse in via Doria e via Pascariello, vicino piazza degli Artisti, occupavano la mattina le strisce blu con le auto dei clienti abbonati, per non far trovare posto e costringere gli automobilisti a parcheggiare all'interno dei garage, con tariffe fino a 10 euro all'ora. Denunciati i titolari. Multati tutti i clienti in divieto.

