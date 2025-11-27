500 milioni di PC pronti per Windows 11 ma non ancora aggiornati Lo ha detto Dell
Dell rileva che la transizione a Windows 11 procede più lentamente rispetto al passato, con milioni di PC “bloccati” tra mancati aggiornamenti e limiti hardware. Una fotografia che contrasta con i dati comunicati da Microsoft. 🔗 Leggi su Dday.it
Scopri altri approfondimenti
Stefano Artioli e San Bernardino: «Siamo pronti alle prossime fasi: è un progetto da 500 milioni» Vai su X
STEFANO MAZZOLINI: «PRONTI 9.6 MILIONI DI EURO PER LE CICLABILI DI GEMONESE E CARNIA» Leggi qui: https://www.studionord.news/stefano-mazzolini-pronti-9-6-milioni-di-euro-per-le-ciclabili-di-gemonese-e-carnia/ - facebook.com Vai su Facebook
500 milioni di PC pronti per Windows 11 ma non ancora aggiornati. Lo ha detto Dell - Dell rileva che la transizione a Windows 11 procede più lentamente rispetto al passato, con milioni di PC “bloccati” tra mancati aggiornamenti e limiti hardware. Segnala dday.it