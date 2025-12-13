Bombe carta arrestato per detenzione illegale di congegni esplosivi

Ieri pomeriggio, la polizia di Stato ha arrestato un 37enne per detenzione illegale di congegni esplosivi, dopo un intervento nelle vicinanze. L'uomo è stato anche segnalato amministrativamente per il possesso di cocaina. L'operazione evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti e la detenzione di materiali pericolosi.

Ieri pomeriggio la polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne, segnalato amministrativamente anche per il possesso di cocaina.Il personale della squadra mobile fiorentina - a seguito di attività info-investigativa - aveva effettuato un controllo nei confronti dell’uomo rinvenendo presso la. Firenzetoday.it

