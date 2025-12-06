Furti di rame nella Valle Telesina scattano le manette per uomo colto in flagranza

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, in Amorosi (BN), sulla SS Fondovalle Isclero, un quarantanovenne proveniente dalla provincia di Benevento, e già gravato da precedenti specifici, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che lo sorprendevano mentre nascondeva all’interno della propria autovettura due matasse di cavi di rame dal peso complessivo di circa 30 kg, appena asportati dalla adiacente “via aerea a bassa tensione” dell’ENEL, temporanemanete dismessa dagli operatori ENEL a seguito dei lavori per la costruzione del tratto ferroviario ad “ALTA CAPACITA’”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furti di rame nella Valle Telesina, scattano le manette per uomo colto in flagranza

