Fumata nera sugli esuberi alla Micron I sindacati lanciano la doppia sfida | Battaglia giudiziaria e al Ministero

Nessun accordo trovato tra i sindacati e la multinazionale Micron sulla questione degli esuberi. Dopo l’incontro di ieri, Fiom annuncia che la battaglia continuerà in tribunale e al Ministero. I lavoratori sono rimasti senza risposte e si preparano a nuove azioni, mentre i rappresentanti sindacali promettono di non mollare. Lo sciopero di martedì ha attirato l’attenzione davanti ai cancelli dell’Energy Park di Vimercate.

Nessun accordo sugli esuberi alla Micron, "la battaglia proseguirà in sede giudiziaria e al Mimit ". Così Fiom, dopo l'ultimo incontro con la multinazionale americana dei semiconduttori e lo sciopero di martedì con presidio ai cancelli dell'Energy park a Vimercate. Uffici vuoti e tutti in strada. Ventitré posti a rischio in Italia, 9 a Vimercate, solo un ricollocato ad Arzano, "unica nota positiva della vertenza", sottolineano i sindacati. Ma per gli altri colleghi, niente da fare, "o accettano l'uscita incentivata oppure saranno licenziati", dice Pietro Occhiuto, segretario provinciale. Venerdì, al ministero del Lavoro, i metalmeccanici hanno ribadito che si tratta "di un ricatto", a fronte "dei risultati straordinari raggiunti dall'azienda che macina utili positivi e quotazioni record al Nasdaq ".

