L’isola di Yonaguni, abitata da appena 80 persone, si trova al confine tra Cina e Giappone, a soli 110 km da Taiwan. Questa piccola isola sta assumendo un ruolo strategico crescente, diventando un punto focale delle tensioni militari tra le due potenze asiatiche e segnando un confine di importanza geopolitica decisiva nella regione.

© Panorama.it - Giappone e Cina ai ferri corti: l’isola incantata di Yonaguni diventa fortino di guerra

C’è un’isola scarsamente popolata – ci vivono 80 persone – che sta innalzando le tensioni militari tra Cina e Giappone Si chiama Yonaguni e si trova proprio in prima linea tra le due nazioni poiché è situata a soli 110 chilometri a est di Taiwan e segna l’estremità di un arcipelago che si estende a nord fino alle isole principali del Giappone. In pratica una distanza all’incirca equivalente alla lunghezza della costa della California. È un’isola subtropicale nota soprattutto per i cavalli selvatici in via di estinzione e i punti d’immersione dove è possibile nuotare con gli squali martello, anche se ora assiste alla costruzione di nuovi edifici destinati a ospitare le truppe. Panorama.it

Abe visita il sacrario della discordia, la Cina si infuria

Perché Cina e Giappone sono ai ferri corti: anatomia dello scontro su Taiwan - Una crisi diplomatica che coinvolge economia, sicurezza regionale e rapporti con ... famigliacristiana.it