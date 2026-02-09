Francesco Boccia a Caserta | con Shlein PD tornanto centrale in Italia

Oggi a Caserta, Francesco Boccia ha preso parola per ribadire che il Partito Democratico torna a essere un punto di riferimento importante in Italia. Durante l’incontro, Boccia ha sottolineato come il Pd non sia più solo un partito, ma un vero e proprio presidio democratico. Ha anche aggiunto che il partito si prepara a essere una valida alternativa alla destra di Meloni, puntando su un’idea di pluralismo senza ambiguità. La presenza di Boccia si inserisce in un momento di rinnovato confronto interno e di impegno per rafforzare l’ident

pluralismo sempre, ambiguità mai. Pronta alternativa a Meloni. " Oggi il Pd non è solo un partito, ma il principale presidio democratico e il collante di un'alternativa credibile alla destra nel Paese. Viviamo un passaggio storico delicatissimo, segnato da profonde trasformazioni sociali ed economiche e da una destra che risponde alla complessità con scorciatoie autoritarie, alimentando lo scontro e indebolendo le istituzioni. In questo contesto, il Partito Democratico ha una responsabilità nazionale: tenere insieme democrazia e giustizia sociale, sicurezza e diritti, pluralismo e unità. Questa responsabilità riguarda in modo particolare il Mezzogiorno.

