Forte scossa di terremoto al largo delle coste calabresi e siciliane

Una scossa di magnitudo 3 è stata avvertita questa mattina al largo delle coste calabresi e siciliane. L’Ingv sta monitorando l’area tra le Isole Eolie, dove la terra ha tremato in modo forte. Al momento non ci sono segnalazioni di danni o feriti, ma le autorità continuano a controllare la situazione. La gente ha sentito il movimento e ha abbandonato temporaneamente le case. Nessuna allerta tsunami è stata emessa.

Scossa nel Tirreno, l’INGV monitora l’area vulcanica tra le Isole Eolie. Un terremoto di magnitudo 3.4 ha scosso il bacino del Tirreno Meridionale nel pomeriggio di oggi, 9 febbraio 2026. L’evento sismico, registrato alle ore 14:40:43, ha avuto l’epicentro in mare aperto, a nord-ovest dell’arcipelago delle Isole Eolie, precisamente nei pressi delle isole di Alicudi e Filicudi. Nonostante la relativa superficialità – l’ipocentro è stato localizzato a soli 10 chilometri di profondità – fortunatamente non si registrano al momento segnalazioni di danni o disagi lungo le coste della Sicilia e della Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5,1, è stata registrata al largo della costa calabra sudorientale.

Alle prime ore del mattino, alle 05:53, un terremoto di magnitudo 5,1 si è verificato al largo delle coste calabresi, con una scossa avvertita anche a Messina.

Palermo: forte scossa di terremoto tra Calabria e Sicilia

Quattro scosse di terremoto in mare a 90 km da PalermoQuattro scosse di terremoto nel Tirreno meridionale, a circa 90 km a Nord est di largo di Palermo, sono state registrate dall'Ingv tra le ore 14.40 e le 15.23. La scossa più forte è stata di magnitudo ... ansa.it

Forte scossa di terremoto al largo delle coste calabresi e sicilianeUn terremoto di magnitudo ML 3.4 è stato registrato oggi, 9 febbraio 2026, alle ore 14:40:43, nel bacino del Tirreno Meridionale, dai sismografi dell’INGV. L’ipocentro è stato localizzato a 10 chilome ... zoom24.it

