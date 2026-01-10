Forte terremoto al largo della Calabria scossa 5,1 | avvertita anche a Messina

Alle prime ore del mattino, alle 05:53, un terremoto di magnitudo 5,1 si è verificato al largo delle coste calabresi, con una scossa avvertita anche a Messina. L’evento sismico ha interessato l’area in prossimità della Calabria, senza al momento segnalazioni di danni significativi. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla prudenza in caso di ulteriori repliche.

Alle prime luci dell’alba, alle 05:53, un terremoto di magnitudo 5.1 ha interessato le coste davanti alla Calabria. Il sisma è stato percepito distintamente non solo a Reggio Calabria, ma anche a Messina e in diverse altre aree della Sicilia e della Calabria. I dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indicano che l’epicentro si trovava in mare, al largo della costa ionica, a una profondità di circa 65 chilometri. Sulla situazione è intervenuto il capo del Dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria, Domenico Costarella: "Nonostante la scossa sia stata in mare, e questo sicuramente ha aiutato - ha detto il capo del dipartimento della protezione civile della Regione Calabria, Domenico Costarella - ho disposto le verifiche nelle aree più vicine e non ci sono segnalazioni di danni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

