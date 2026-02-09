La Fondazione Vassallo ha aperto un dibattito sul ruolo dei parchi nelle aree interne. Durante un evento a Vallo della Lucania, il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, ha spiegato che i parchi non devono essere visti come limiti, ma come strumenti per creare sviluppo e lavoro. Costa ha sottolineato che i parchi possono diventare il collante tra territori diversi, aiutando a rilanciare zone spesso trascurate. La discussione punta a convincere gli amministratori e i cittadini che investire in queste aree significa anche tutelare meglio il territorio.

Il Vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa: “I parchi non sono vincoli, ma opportunità concrete per sviluppo, lavoro e tutela del territorio. Venire qui significa riconnettersi con il Paese reale e costruire proposte dal territorio stesso”. La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, guidata dal Presidente Dario Vassallo, ha promosso questa mattina a Vallo della Lucania un incontro pubblico dal titolo “ Parchi Nazionali e Parco del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni: prospettive politiche e proposte”, inserito nel progetto FUTURA 2030 – Scuola Politica “ Per la gente, tra la gente “. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Fondazione Vassallo a Vallo della Lucania: “I parchi devono essere collante delle aree interne”

Approfondimenti su Vallo della Lucania

Sergio Costa si è incontrato a Vallo della Lucania con rappresentanti locali e ambientalisti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vallo della Lucania

Argomenti discussi: Vallo della Lucania (SA). La Fondazione Vassallo: 'I parchi devono essere collante delle aree interne'; Parco del Cilento, confronto alla Fondazione Vassallo: arriva Sergio Costa.

Rifiuti tombati nel Parco del Cilento, Costa: indagini, poi subito la bonificaL'ex ministro ospite di una iniziativa promossa dalla Fondazione Angelo Vassallo ... msn.com

Parchi Nazionali. Fondazione Vassallo e Sergio Costa:Sono opportunità straordinarie di sviluppoLa Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, guidata da Dario Vassallo, ha promosso a Vallo della Lucania un incontro pubblico dal titolo Parchi Nazionali e Parco del Cilento, Vallo di Diano e ... ondanews.it

La fondazione Angelo Vassallo ha promosso oggi un incontro pubblico dal titolo “Parchi Nazionali e Parco del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni: prospettive politiche e proposte”, inserito nel progetto FUTURA 2030 – Scuola politica “Per la gente, tra la ge facebook

Costa: "I parchi non sono vincoli, ma opportunità concrete per sviluppo e lavoro". Iniziativa della Fondazione Vassallo a Vallo della Lucania #ANSA x.com