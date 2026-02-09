Fofana spesso criticato ma senza di lui il Milan cambia faccia | ecco i numeri

Il Milan si affida ancora a Fofana, anche se molti tifosi lo criticano. Senza di lui, la squadra di Allegri perde smalto e cambia volto. I numeri dimostrano quanto il centrocampista sia fondamentale per il Diavolo, anche se non sempre riceve il supporto che merita.

Milan, tra i più criticati di questa stagione c'è sempre Fofana. Il centrocampista rossonero è finito spesso nell'occhio del ciclone a causa soprattutto dei suoi errori vicino alla porta. Il francese, va detto, ha mancato diverse occasioni importanti in stagione (la più clamorosa quella in Milan-Genoa), ma va sottolineata anche l'importanza che ha per il Milan. Proprio dopo quell'errore contro il Grifone, Allegri ha cercato di gestire Fofana per poi rimetterlo tra i titolari contro il Bologna. Nell'ultima partita giocata in campionato, l'ex Monaco è stato decisamente tra i migliori in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

