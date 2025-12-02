Come cambia il Milan con o senza Rabiot | numeri e statistiche premiano l’investimento sul francese

Pianetamilan.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, è il vero equilibratore del Milan di Massimiliano Allegri: quando gioca l'ex juventino in mediana, la difesa subisce poco gli assalti degli avversari e praticamente non incassa gol. Ecco i dati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

come cambia il milan con o senza rabiot numeri e statistiche premiano l8217investimento sul francese

© Pianetamilan.it - Come cambia il Milan con o senza Rabiot: numeri e statistiche premiano l’investimento sul francese

