Come cambia il Milan con o senza Rabiot | numeri e statistiche premiano l’investimento sul francese

Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, è il vero equilibratore del Milan di Massimiliano Allegri: quando gioca l'ex juventino in mediana, la difesa subisce poco gli assalti degli avversari e praticamente non incassa gol. Ecco i dati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Come cambia il Milan con o senza Rabiot: numeri e statistiche premiano l’investimento sul francese

