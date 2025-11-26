Un viaggio in note sulle orme di Bruscantini
"Vogliamo metterci in connessione con il grande cantante civitanovese Sesto Bruscantini, attraverso le opere di cui è stato uno straordinario interprete". Alfredo Sorichetti, direttore artistico di Civitanova all’Opera, spiega perché è stata scelta " Così fan tutte " con le musiche di Mozart per aprire alle 21 di dopodomani, al teatro Rossini, la stagione lirica. "Vogliamo riscoprire – aggiunge – le opere nelle quali Bruscantini è tuttora insuperato interprete. È una scelta legata al desiderio di restare sulle orme del maestro ed è un desiderio che ci muove da sempre". Sorichetti, qual è la particolarità della musica di Mozart? "Le tre opere della trilogia Da Ponte sono del Mozart maturo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
