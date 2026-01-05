Cammini di Puglia | tra Barsento e i sentieri di Noci
Domenica 11 gennaio alle 9.30, un percorso nel cuore verde della Murgia dei Trulli, tra Barsento e Noci. Un itinerario a piedi che attraversa boschi, masserie e muretti a secco, offrendo un'occasione per scoprire paesaggi autentici e atmosfere tranquille. Un’opportunità per immergersi nella natura e conoscere le caratteristiche più autentiche di questa zona della Puglia.
Domenica 11 gennaio – ore 09.30Un percorso immerso nel cuore verde della Murgia dei Trulli, tra boschi, masserie e muretti a secco, dove il tempo sembra essersi fermato. Partendo dalla Chiesa di Barsento, uno dei più antichi luoghi di culto. 🔗 Leggi su Baritoday.it
