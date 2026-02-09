Questa sera, nel mondo di FIFA 26, torna la possibilità di ottenere i Player Pick 81+. Chi ha un club pieno di carte oro comuni e rare di basso livello può finalmente fare pulizia e puntare alle stelle del futuro. Gli appassionati attendono con ansia questa nuova occasione per migliorare la squadra e scoprire nuovi talenti.

Per chi ha il club pieno di carte oro comuni e rari di basso livello, è il momento di fare pulizia. Sono tornati i Player Pick 81+, lo strumento ideale per dare la caccia alle Stelle del Futuro del Team 2 attualmente nei pacchetti. Dettagli della Sfida. L’SBC è estremamente semplice e ti permette di scegliere un giocatore tra tre opzioni garantite. Premio: 1 su 3 Giocatori Oro Rari con OVR 81+.. Ripetibilità: Illimitata (fino alla scadenza).. Scadenza: 7 giorni.. Requisiti della Rosa. Per completare ogni singolo pacchetto dovrai scambiare una squadra con queste caratteristiche: Qualità giocatori: Esattamente Oro. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuovi Aggiornamenti Live: Tornano i Player Pick 81+

Approfondimenti su FC 26

L'FC 26 presenta due nuovi aggiornamenti SBC: Player Pick con Fodder 80+ e 85+ ripetibili.

Il Pick FC 26 1 di 3 consente di scegliere un’Icona tra tre opzioni, offrendo un’opportunità semplice e immediata per arricchire la propria squadra.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su FC 26

Argomenti discussi: Tre alternative gratis a EA Sports FC 26: calcio spettacolo per la tua PlayStation 5!; EA Sports FC 26: sconti sotto la lente su Amazon e Instant Gaming; EA Sports FC 26 domina le classifiche dei videogiochi; Sega Football Club Champions: l’alternativa gratis che fa tremare EA Sports Fc 26?.

EA Sports FC 26 ha ricevuto l'update 1.1.1, vediamo le novità applicateElectronic Arts ha pubblicato il nuovo update 1.1.1 per EA Sports FC 26, un aggiornamento che ha carattere principalmente correttivo in quanto incentrato sull'aggiustamento di alcuni problemi e il ... multiplayer.it

EA Sports FC 26 svela i nuovi rating e quello di Yildiz sconvolge Juventus e tifosi: hanno un problema con meCome abbiamo visto, Electronic Arts sta svelando i nuovi rating per i calciatori di EA Sports FC 26, attirando ovviamente diversi commenti, ma la nuova valutazione di Yildiz ha decisamente sconvolto ... multiplayer.it

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Lindsey Vonn facebook

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Lindsey Vonn x.com