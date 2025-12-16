L'FC 26 presenta due nuovi aggiornamenti SBC: Player Pick con Fodder 80+ e 85+ ripetibili. Queste sfide offrono opportunità di riciclo di carte di basso e medio rating, permettendo di ottenere giocatori di livello superiore utili per completare SBC Icona e Eroi, migliorando così la propria squadra.

FC 26 AGGIORNAMENTI SBC: Nuovi Player Pick – Fodder 80+ e 85+ Ripetibili!

Sono disponibili due nuove SBC Player Pick che offrono ottime opportunità per riciclare fodder di rating basso e medio, puntando a ottenere carte di rating più elevato per completare le SBC Icona e Eroi. Entrambe le SBC sono limitate e con un reset giornalierosettimanale. 1?? Player Pick: 3 of 10 80+ Player Pick. Questo aggiornamento è il modo ideale per riciclare rapidamente i giocatori Oro Comuni e Rari non necessari, puntando a ottenere fodder da 84+ OVR. Durata: 3 giorni.. Ripetibile: Sì, 3 volte (Si riattiva dopo 1 giorno).. Premio: Scelta 3 di 10 Giocatori 80+ (Non scambiabile).. Le 2 Sfide da Completare. Imiglioridififa.com

FC 26 Ultimate Team Flashback Player Pick

