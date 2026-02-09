Molti si chiedono se la fame che sentono sia reale o nervosa. Il dottor Roveda spiega che le due sensazioni si manifestano in modo diverso. Capire quale si prova aiuta a scegliere il modo giusto per affrontarla.

La sensazione di fame non nasce sempre da una reale necessità energetica. In alcuni casi è il corpo a segnalare fisiologicamente il bisogno di introdurre cibo, in altri l’impulso ha origine da meccanismi psicologici e cognitivi che non dipendono né dallo svuotamento dello stomaco, né da una carenza energetica. Distinguere tra fame reale e fame nervosa è un passaggio fondamentale per comprendere il proprio comportamento alimentare e intervenire in modo adeguato, senza giudizi e senza semplificazioni. Come spiega il dottor Riccardo Roveda, biologo nutrizionista, ci sono dei segnali che permettono di distinguere in modo abbastanza chiaro fame reale e fame nervosa, e anche dei piccoli accorgimenti che possono aiutare a fronteggiare gli attacchi di fame. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fame reale o fame nervosa? Come distinguerle e come affrontarle

