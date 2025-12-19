Fame di lavoro

A partire dal 1° gennaio nelle Marche saranno attivate 288 borse lavoro per disoccupati, segnando un impegno concreto della Regione nel favorire l’occupazione. La seconda finestra del bando 2025, chiusa il 31 ottobre, ha riscosso un notevole successo, testimoniando l’interesse crescente verso questa misura che mira a offrire nuove opportunità di inserimento lavorativo.

: dal primo gennaio nelle Marche saranno avviate 288 borse lavoro per i disoccupati. La seconda finestra 2025 del bando, chiusa il 31 ottobre, ha infatti registrato un’importante partecipazione, fa sapere la Regione, confermando il grande interesse per la misura. L’intervento è finanziato con risorse Fse+ 2021-2027 ed è stato individuato come “azione strategica” per sostenere il mercato del lavoro locale e ridurre il disallineamento tra domanda e offerta, attraverso il ruolo attivo dei Centri per l’impiego. Chi può beneficiare delle borse lavoro? Sono rivolte a disoccupati tra 18 e 65 anni, residenti in regione, presi in carico dai Centri per l’impiego, che non percepiscono ammortizzatori sociali e a rischio di inattività o disoccupazione di lunga durata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

