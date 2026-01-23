Altoforno e processo il futuro dell?ex Ilva di Taranto nel giro di tre giorni

Le trattative tra le amministrazioni straordinarie di Ilva, Acciaierie d’Italia e il fondo americano Flacks Group si avvicinano a un punto decisivo. In questo contesto, si discute anche del futuro dell’altoforno e del processo produttivo dell’ex Ilva di Taranto, un tema centrale per il rilancio industriale e ambientale dell’area. La risoluzione di questa fase potrebbe avere ripercussioni significative sul settore siderurgico italiano.

Proprio nelle settimane in cui la trattativa tra le amministrazioni straordinarie di Ilva ed Acciaierie d’Italia e il fondo americano Flacks Group affronta lo snodo probabilmente cruciale per la vendita dell’azienda - Flacks si è proposto per l’acquisto -, arrivano anche una serie di vicende giudiziarie che hanno sempre costituito un aspetto significativo dell’intero problema ex Ilva e forse anche influenzato le valutazioni dei potenziali investitori. Intanto slitta l’udienza nella quale il gup di Potenza, Francesco Valente, dovrà decidere in merito alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Potenza in merito ai 23 imputati del processo “Ambiente Svenduto” relativo al reato di disastro ambientale contestata alla gestione dell’Ilva da parte del gruppo industriale privato Riva. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

