Eurovision dire sì non è più scontato | cosa ne pensano i Big di Sanremo 2026

A poche settimane dall’inizio di Sanremo 2026, i Big sono già in tensione. Molti di loro si chiedono se valga ancora la pena dire sì all’Eurovision, considerando le incognite e le aspettative che circolano attorno alla manifestazione internazionale. La decisione non è più scontata come un tempo, e tra i cantanti c’è chi dubita di mettere in gioco la propria carriera per un palco così diverso. La questione è aperta, e nessuno vuole sbilanciarsi troppo in anticipo.

Se a distanza di poche settimane dall'inizio del Festival di Sanremo 2026 l'attenzione è catalizzata principalmente sulla musica e sullo spettacolo che i quattro giorni di kermesse sono pronti a regalare al pubblico, c'è un'altra questione, tutt'altro che semplice, che aleggia nei pensieri dei Big in gara: la possibile partecipazione all' Eurovision Song Contest. Un'opportunità importante, offerta al vincitore ufficiale di Sanremo, che quest'anno però sembra tutt'altro che scontata. Alcuni cantanti, infatti, hanno già preso posizione sul tema, confermando che in caso di vittoria potrebbero dire di no per portare avanti i propri valori.

