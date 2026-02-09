European Cadet Cup 2026 | il bilancio del torneo al PalaPellicone

La Rome European Cadet Cup si è conclusa con un grande successo al PalaFijlkam di Ostia. Quasi 800 giovani atleti da oltre 30 nazioni si sono sfidati in un torneo che ha segnato l’inizio della stagione under 18 del judo europeo. La giornata è stata intensa, con molte emozioni e ottimi risultati per i partecipanti italiani.

Si è conclusa con un successo la Rome European Cadet Cup, l'edizione romana del torneo che ha aperto la stagione under 18 del judo europeo che al PalaFijlkam di Ostia ha visto sfidarsi quasi 800 giovani atleti arrivati da più di 30 nazioni. L'Italia ha chiuso la due giorni al quarto posto del.

