Parco Romainville rischio erosione Interventi strutturali per salvarlo

Il Parco Romainville, importante spazio verde di Casalecchio di Reno, è attualmente soggetto a rischi di erosione. Per preservarne la funzionalità e l’integrità, sono stati pianificati interventi strutturali mirati. Questi lavori intendono valorizzare e tutelare quest’area, garantendo un futuro sostenibile e sicuro per cittadini e visitatori, nel rispetto dell’ambiente e delle caratteristiche del territorio.

Il parco fluviale Romainville rappresenta una delle aree verdi più preziose di Casalecchio di Reno: un collegamento naturale che attraversa la città. Tuttavia, nonostante il suo ruolo strategico e la grande fruibilità, il parco si trova oggi al centro di una vicenda emblematica che mette in luce sia l'impegno dei cittadini sia le criticità strutturali ancora irrisolte". Inizia così la lunga riflessione di Mauro Borella, esponente dei Cittadini Attivi x Casalecchio, il gruppo che, attraverso un patto di collaborazione con il Comune, da tempo supporta e integra le attività di manutenzione e cura dell'area verde, richiamando l'attenzione sulle necessità più urgenti per garantire sicurezza e fruibilità a chi l'attraversa.

