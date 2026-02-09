Patrizia De Blanck lascia un’eredità ricca di fascino e mistero. Con la sua scomparsa, si chiude un capitolo della mondanità italiana, tra aristocrazia e show business. Ora si aspetta di scoprire a chi finiranno i suoi beni e quale sarà il destino del patrimonio della contessa.

Con la morte di Patrizia De Blanck si è chiuso un capitolo molto particolare della mondanità italiana, che si trova a metà strada tra l’aristocrazia e il puro intrattenimento televisivo. Contessa fuori dagli schemi, presenza fissa nei salotti tv e protagonista indiscussa del gossip, De Blanck ha attraversato decenni di spettacolo con uno stile inconfondibile che l’ha resa un personaggio a suo modo iconico. Nel giorno della sua morte la curiosità si sposta su ciò che resta: quel patrimonio materiale che spesso è stato sotto i riflettori negli anni passati. A chi sarà destinata l’eredità di una figura che ha sempre fatto della propria unicità la vera ricchezza? Dalle perdite a Cuba alla villa romana: il patrimonio di Patrizia De Blanck. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eredità Patrizia De Blanck, a chi va il patrimonio della contessa

Approfondimenti su Patrizia De Blanck

Giada De Blanck, figlia della contessa Patrizia De Blanck, si racconta senza filtri.

È morta Patrizia De Blanck, la nota star televisiva e contessa che aveva 85 anni.

Argomenti discussi: Addio a Patrizia De Blanck, la contessa del popolo; Addio a Patrizia De Blanck, la contessa che fece della tv un palcoscenico; Rita Pavone: Teddy Reno a 99 anni canta ancora Night and Day. Non sono di destra, ma liberale. L'operazione al cuore? Ho temuto...; Addio alla contessa Patrizia de Blanck: lo straziante post di Giada.

