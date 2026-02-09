Questa sera la Rai mette in campo un doppio appuntamento con Marco Liorni, sfidando Mediaset che punta ancora sui suoi game show. La gara tra le due reti continua a tenere incollati i telespettatori, con entrambe le emittenti che cercano di conquistare il pubblico in prime time.

Prosegue la sfida tra Rai e Mediaset, che negli ultimi mesi sono andate a caccia di audience grazie ai propri game show. Si parla spesso di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, ma c’è da considerare anche L’Eredità. Il gioco è finito un po’ in secondo piano, tra l’arrivo di Marco Liorni e il grande successo di Stefano De Martino. Si tratta però di un appuntamento molto seguito dal pubblico, che ora potrà apprezzarne anche una versione in prima serata. L’Eredità cambia orario. Spazio a uno spin-off celebrativo, pensato per un’occasione speciale: i 20 anni della Ghigliottina. Per quanto all’estero farebbero molta fatica a comprendere di cosa si stia parlando e in che modo si leghi a uno show televisivo, i fan sanno esattamente cos’è. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eredità in prima serata, la Rai sfida Mediaset: doppio appuntamento per Marco Liorni

Approfondimenti su Marco Liorni

L’atteso ritorno de “L’Eredità” in una puntata speciale in prima serata, condotta da Marco Liorni, promette emozioni e sorprese.

Da lunedì 2 febbraio, Caduta Libera torna in tv con diverse novità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Marco Liorni

Argomenti discussi: L’eredità-sfida tra giganti: Marco Liorni sbarca in prima serata con una superghigliottina; L’Eredità – Sfida tra giganti, due serate evento su Rai1; Marco Liorni, svolta doppia in prime time: la promozione (giustissima) della Rai. Cosa farà; Ascolti tv ieri martedì 3 febbraio chi ha vinto tra L'invisibile, Io sono Farah, DiMartedì e Le Iene.

Eredità in prima serata, la Rai sfida Mediaset: doppio appuntamento per Marco LiorniMarco Liorni come Gerry Scotti: la svolta in prima serata per strappare ascolti contro Maria De Filippi e non solo ... dilei.it

L’eredità-sfida tra giganti: Marco Liorni sbarca in prima serata con una «superghigliottina»L’eredità compie 20 anni e festeggia con una super ghigliottina. Il programma condotto da Marco Liorni sbarca in prima serata su Rai Uno con Sfida tra ... ilmattino.it

Brava la signora ha indovinato Grazie agli autori e a Marco Liorni #Leggenda #raiunoleredità #marcoliorni #pugilato #musicaitaliana facebook