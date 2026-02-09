Epilessia ponti e fontana illuminati | In città cinquemila persone affette

Questa sera i ponti di Calatrava e le fontane di fronte al teatro Valli si illuminano di viola. È un’installazione simbolica per la giornata internazionale dell’Epilessia, che ricorda come nel territorio di Reggio Emilia circa cinquemila persone convivano con questa malattia. L’iniziativa, promossa dalla neurologia del Santa Maria Nuova, punta a sensibilizzare e a far conoscere meglio la condizione dei pazienti.

Oggi ricorre la giornata internazionale dell'Epilessia, una malattia di cui risultano affette nel territorio di Reggio Emilia circa cinquemila persone; grazie all'intervento della neurologia del Santa Maria Nuova, verranno illuminati di viola i ponti di Calatrava e le fontane davanti al teatro Valli. Inoltre, la sezione reggiana di Aice, Associazione italiana contro l'Epilessia, sta portando avanti un progetto denominato " anima canina ", ovvero l'addestramento di un cane per avvisare nel momento in cui sta arrivando una crisi epilettica, per mettere in sicurezza la persona o chiamare una persona familiare per soccorrere la persona colpita da crisi.

