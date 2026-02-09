Oggi si gioca Empoli-Juve Stabia, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie B. L’Empoli cerca di risollevarsi dopo un periodo difficile, mentre le Juve Stabia puntano a rafforzare la loro posizione nei playoff. La partita si svolge al Castellani, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre in un match che potrebbe cambiare le sorti delle rispettive stagioni.

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I toscani sono chiamati a rilanciarsi dopo un periodo altalenante, mentre i campani vogliono consolidare la zona playoff. Empoli-Juve Stabia si giocherà mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 20 presso lo stadio Castellani. EMPOLI-JUVE STABIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime quattro uscite, e dunque hanno bisogno di continuità. La squadra di Dionisi, undicesima in classifica con 28 punti, rischia di perdere contatto con le zone nobili, motivo per cui deve necessariamente tornare al successo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Empoli-Juve Stabia, ventiquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondimenti su Empoli JuveStabia

La sfida tra Juve Stabia ed Empoli, valida per la sedicesima giornata della Serie B 20252026, rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in cerca di riscatto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Empoli JuveStabia

Argomenti discussi: Ventiquattresima puntata | Tutti in gioco - Powered by DAZN Bet Club in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie B, gli acquisti ufficiali di gennaio; Serie B, Alvarez lancia il Monza a Padova in rimonta. Juve Stabia indenne a Reggio Emilia; Serie BKT '25/'26: anticipi e posticipi dalla 30a alla 32a giornata - Spezia Calcio.

Info biglietti per Empoli-Juve StabiaIn vendita i biglietti per Empoli-Juve Stabia in programma mercoledì 11 febbraio alle 20:30 allo stadio Castellani; i prezzi ... pianetaempoli.it

Pronostico Empoli vs Juve Stabia – 11 Febbraio 2026La sfida di Serie B tra Empoli e Juve Stabia si giocherà il 11 Febbraio 2026 alle 20:00 presso lo storico Stadio Carlo Castellani. Un appuntamento che ... news-sports.it

In vendita i biglietti per Empoli-Juve Stabia, mercoledì 11 febbraio facebook