Questa sera alle 20:00, all’Stadio Castellani, si gioca un match importante tra Empoli e Juve Stabia. La squadra campana sta vivendo un momento positivo e cerca di continuare la sua serie di risultati utili. L’Empoli, invece, vuole tornare alla vittoria dopo alcune partite senza successo. Le due formazioni scendono in campo per tre punti fondamentali nella corsa alla classifica.

La Juve Stabia sta effettuando una risalita importante e ora fa visita all’Empoli al Castellani nel 24esimo turno della Serie B. I campani sono reduci da otto risultati utili consecutivi (4 vittorie e 4 pareggi) e ora condivide il sesto posto nella classifica del campionato cadetto a 35 punti insieme al Catanzaro. I gialloblù di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Empoli-Juve Stabia (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Questa sera alle 20, Avellino e Frosinone si sfidano in una partita importante.

Empoli-Juve Stabia, incrocio delicato al Castellani tra ambizioni playoff e voglia di riscattoMercoledì sera alle ore 20 la Juve Stabia incontra l’Empoli al Castellani nel turno infrasettimanale della serie B. Tradizione sfavorevole delle Vespe sul terreno dei toscani: numeri, precedenti, prob ... ilgazzettinovesuviano.com

Empoli-Juve Stabia, i convocati di Abate: out anche Pierobon, sono sei gli assentiLa S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, dopo l’allenamento odierno, il tecnico Ignazio Abate insieme al suo staff ha reso nota la lista dei 22 calciatori. tuttomercatoweb.com

I precedenti empolesi, i subentranti azzurri, il trend positivo dei campani, l'unico ex, le sfide tra i tecnici e gli incroci con l'arbitro Crezzini: a cura di @footballdata_fi le curiosità di #EmpoliJuveStabia, ventiquattresimo turno di #SerieBKT x.com

| SQUAD LIST Sono 22 i convocati da mister Abate per #EmpoliJuveStabia https://www.ssjuvestabia.it/blog/serie-bkt-empoli-juve-stabia-i-convocati-del-match/ #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps - facebook.com facebook