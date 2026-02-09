Elezioni provinciali scoppia il caso Cinzia | candidata ammessa ma non esiste

Nelle ore subito successive alla conferma delle liste per le elezioni provinciali di Benevento, si è aperto un caso curioso. La candidata “Cinzia” è stata ammessa, ma in realtà non esiste una persona con quel nome tra i candidati. La sua presenza ha creato sconcerto tra gli altri candidati e gli elettori, che si chiedono come sia stato possibile inserire una candidata fittizia. La commissione elettorale sta verificando l’origine della situazione, mentre si attendono chiarimenti ufficiali. La polemica si fa strada in un clima già teso, con molte

Tempo di lettura: 2 minuti Si apre con il caso “Cinzia” il day-after l’ufficializzazione delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. Nella serata di ieri la commissione elettorale ha definito in via definitiva l’elenco delle compagini ammesse alla competizione del 28 febbraio, chiudendo la fase delle verifiche amministrative. Tra gli atti ufficiali compare però un elemento destinato a far discutere. Nella lista “Mastella – Noi di Centro” risulta infatti ammessa la candidatura di Antonio Cinzia, indicata anche con luogo e data di nascita nella documentazione allegata. Un nominativo che, secondo le prime verifiche politiche e amministrative emerse nelle ore successive, non troverebbe riscontro reale, aprendo così un vero e proprio caso formale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

