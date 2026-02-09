Elezioni provinciali scoppia il caso Cinzia | candidata ammessa ma non esiste

Tempo di lettura: 2 minuti Si apre con il caso "Cinzia" il day-after l'ufficializzazione delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. Nella serata di ieri la commissione elettorale ha definito in via definitiva l'elenco delle compagini ammesse alla competizione del 28 febbraio, chiudendo la fase delle verifiche amministrative. Tra gli atti ufficiali compare però un elemento destinato a far discutere. Nella lista "Mastella – Noi di Centro" risulta infatti ammessa la candidatura di Antonio Cinzia, indicata anche con luogo e data di nascita nella documentazione allegata. Un nominativo che, secondo le prime verifiche politiche e amministrative emerse nelle ore successive, non troverebbe riscontro reale, aprendo così un vero e proprio caso formale.

