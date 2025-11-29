Ederson Inter il brasiliano può essere la prossima cessione dell’Atalanta Cosa filtra sul futuro del centrocampista

Internews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ederson Inter, il centrocampista brasiliano dellAtalanta potrebbe essere il prossimo calciatore della Dea a partire. Cosa filtra sul suo futuro. Secondo quanto riportato da AS in Spagna, Ederson, talentuoso centrocampista brasiliano dell’ Atalanta, potrebbe essere il prossimo pezzo pregiato a lasciare il club bergamasco. Con il suo contratto in scadenza nel 2027 e senza un rinnovo all’orizzonte, la Dea potrebbe decidere di cederlo per una cifra inferiore rispetto ai 65-70 milioni di euro richiesti in passato. Le voci sul possibile trasferimento si sono intensificate, e il prezzo del giocatore potrebbe essere più abbordabile, situandosi tra i 35 e i 40 milioni di euro, come confermato dall’agente di Ederson, André Cury, in un’intervista a Cadena SER. 🔗 Leggi su Internews24.com

ederson inter il brasiliano pu242 essere la prossima cessione dell8217atalanta cosa filtra sul futuro del centrocampista

© Internews24.com - Ederson Inter, il brasiliano può essere la prossima cessione dell’Atalanta. Cosa filtra sul futuro del centrocampista

Leggi anche questi approfondimenti

ederson inter brasiliano pu242AS conferma: “Ederson via, può essere preso per 30mln. E su di lui c’è anche l’Inter” - AS in Spagna conferma le parole pronunciate a Cadena SER da André Cury, agente del calciatore, che ha pronosticato una cessione per 35- Come scrive msn.com

ederson inter brasiliano pu242Ederson e Manchester United, si quaglia a gennaio? - Il prezzo di Ederson dos Santos si sarebbe abbassato da 40 a 26 milioni, secondo quanto raccolto da Ronan Connolly, patito di calciomercato britannico e in particolare del suo Manchester United. Riporta calcioatalanta.it

ederson inter brasiliano pu242Ederson, l'agente: "Via dall'Atalanta per 30-40 milioni". La Juventus ci pensa, occhio al Barcellona - André Cury, agente di Ederson, centrocampista dell' Atalanta, intervistato da Cadena SER parla del futuro del centrocampista brasiliano, classe 1999 e in scadenza con il club orobico nel giugno del ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ederson Inter Brasiliano Pu242