Inter News 24 Ederson Inter, il centrocampista brasiliano dell’Atalanta potrebbe essere il prossimo calciatore della Dea a partire. Cosa filtra sul suo futuro. Secondo quanto riportato da AS in Spagna, Ederson, talentuoso centrocampista brasiliano dell’ Atalanta, potrebbe essere il prossimo pezzo pregiato a lasciare il club bergamasco. Con il suo contratto in scadenza nel 2027 e senza un rinnovo all’orizzonte, la Dea potrebbe decidere di cederlo per una cifra inferiore rispetto ai 65-70 milioni di euro richiesti in passato. Le voci sul possibile trasferimento si sono intensificate, e il prezzo del giocatore potrebbe essere più abbordabile, situandosi tra i 35 e i 40 milioni di euro, come confermato dall’agente di Ederson, André Cury, in un’intervista a Cadena SER. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ederson Inter, il brasiliano può essere la prossima cessione dell’Atalanta. Cosa filtra sul futuro del centrocampista

