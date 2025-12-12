Galliate tragedia al luna park Parla per la prima volta l' ex sindaco | Mi sono fidato degli uffici
L'ex sindaco di Galliate interviene sulla tragedia al luna park, spiegando di essersi affidato agli uffici comunali nella gestione delle pratiche. In prima persona, riconosce la mancanza di competenze specifiche e sottolinea di aver agito fidandosi delle procedure amministrative, come aveva fatto in passato.
"Io come sindaco mi sono sempre fidato degli uffici che predispongono le pratiche. Lo avevo fatto in passato e l'ho fatto in quella circostanza, non ho competenze in materia". Per la prima martedì 11 dicembre ha parlato in aula l'ex sindaco Claudiano Di Caprio. Nuova udienza per la tragedia del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Galliate, muore 15enne sbalzata da una giostra al luna park: la polizia mette i sigilli - Nel frattempo gli agenti della polizia locale ieri sera hanno interrogato i molti testimoni che erano sulla giostra in quel momento, pare una decina, quasi tutti giovanissimi come la vittima, molti ...
Novara, 15enne muore sbalzata fuori dal tagadà: tragedia al luna park - La giovane vita di Ludovica Visciglia si è spezzata così, nella piazza centrale di Galliate, paesone di ...
