Doppiatori tedeschi contro Netflix | Vuole usare le nostre voci per addestrare l’AI E si rifiutano di lavorare

Gli attori che prestano la voce ai film in Germania hanno deciso di non lavorare più per Netflix. La causa? accusano la piattaforma di voler usare le loro voci per addestrare l’intelligenza artificiale senza consenso. La questione ha scatenato un vero e proprio stop nel settore, con doppiatori che rifiutano di partecipare a nuovi progetti finché la situazione non si chiarirà.

Nell'industria cinematografica tedesca è scoppiata una disputa fondamentale sul diritto alla propria voce. Molti doppiatori si rifiutano di lavorare con Netflix. Il ruolo di Jim Hopper nella serie Netflix di successo Stranger things, giunta alla quinta edizione, deve molto in Germania anche alla voce di Peter Flechtner che l'ha caratterizzato fin dagli inizi. Ma ora, per protesta contro una nuova clausola contrattuale sull'impiego dell' intelligenza artificiale l'80% dei doppiatori, dice ad ARD Anna-Sophia Lumpe dell' Associazione dei doppiatori tedeschi (VDS), non entra più negli studi di sincronizzazione.

