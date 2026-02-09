Cosenza donna si sporge dal balcone per stendere un piumino ma precipita e muore

Una donna è morta dopo essere caduta da un balcone a Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni, stava cercando di stendere un piumino quando, per evitare di farlo cadere, si è sporgente troppo e ha perso l’equilibrio. La caduta da oltre sei metri le è stata fatale. I soccorsi sono arrivati ma non hanno potuto fare nulla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire meglio cosa sia successo.

🔗 Leggi su Fanpage.it

