Il nuovo San Siro avrà un tunnel trasparente | così si potrà assistere all’ingresso in campo dei giocatori

Il progetto del nuovo San Siro prevede un innovativo tunnel trasparente, che permetterà ai tifosi di osservare l’ingresso e l’uscita dei giocatori in campo. Sebbene il cantiere sia ancora in fase di sviluppo, questa caratteristica rappresenta una novità interessante per l’esperienza dello stadio. Un dettaglio che unisce modernità e tradizione, contribuendo a creare un’atmosfera più coinvolgente e vicina ai supporter.

Il progetto del nuovo stadio di San Siro è ancora ben lontano dall'essere completato, ma c'è un primo dettaglio che già fa sognare i tifosi: un tunnel trasparente da cui si potranno vedere i giocatori quando entrano ed escono dal campo. Lo rivela La Gazzetta dello Sport, che ricorda come i tunnel di questo genere siano già diventati realtà in altri due impianti europei: quelli di Tottenham e Manchester City. I primi dettagli sul nuovo San Siro. A occuparsi del progetto del nuovo stadio di San Siro, destinato a diventare la prossima casa di Inter e Milan, sono due studi di architettura di fama mondiale: Manica e Foster + Parnters.

