Domande & bicchieri - Empiria quiz night

Questa sera a Empiria si tiene una serata di quiz. I partecipanti si sfidano tra domande facili e più complicate, cercando di dimostrare chi ha la mente più sveglia. I bicchieri sono lì, pronti a dare una mano, ma non troppo. Una serata di divertimento tra amici, con un obiettivo: vincere la sfida e magari brindare alla fine.

Domande & bicchieri - Empiria quiz nightSfida i tuoi amici. La mente migliore vince.Una serata di quiz, domande più o meno impossibili e bicchieri che aiutano (ma non troppo).E quando non sai sali la risposta. pazienza, si beve.Round dopo round, tra cultura generale, intuizione e colpi di fortuna.

