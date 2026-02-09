Dolore a Castione per la scomparsa del 35enne Mattia Sozzi

Castione della Presolana piange un giovane di 35 anni, Mattia Sozzi. L’elettricista ha perso la vita dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sconvolta dalla perdita di un ragazzo amato da tutti.

Castione della Presolana è in lutto per la perdita di Mattia Sozzi, elettricista di 35 anni, deceduto dopo una lunga battaglia contro una malattia. La notizia ha colpito profondamente la comunità, soprattutto nella frazione di Lantana, dove Mattia era molto conosciuto e apprezzato nel suo lavoro nell’azienda Guido Ferrari. Descritto come un ragazzo sorridente e disponibile, Mattia ha affrontato con coraggio il suo difficile percorso di salute. A ricordarlo con affetto anche Federico Tomasoni, suo amico e compaesano, attualmente impegnato alle Olimpiadi nella disciplina del freestyle. Federico ha postato una foto dell’amico sui social con un semplice e commovente messaggio: “Fai buon viaggio”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Castione Della Presolana

La città di Cesenatico ricorda Mattia a sei anni dalla sua scomparsa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Castione Della Presolana

Dolore a Castione per la scomparsa del 35enne Mattia SozziDolore a Castione della Presolana per la scomparsa del 35enne Mattia Sozzi. L'amico Federico Tomasoni dai Giochi: Fai buon viaggio ... bergamonews.it

La rivelazione di Mattia De Sciglio facebook