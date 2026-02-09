Disservizio telefonico a Lavezzola | Aziani isolati per settimane

Da settimane i telefoni di alcune case a Lavezzola non funzionano. Un lettore ci ha chiamato per denunciare il problema che sta isolando i suoi genitori, entrambi vicini ai novant’anni. La linea telefonica è andata via senza spiegazioni, lasciando anziani senza possibilità di contattare aiuto o familiari. La situazione preoccupa e i residenti chiedono interventi rapidi.

Diamo spazio alla segnalazione di un nostro lettore: "Desidero segnalare un grave disservizio telefonico che da alcune settimane sta coinvolgendo i miei genitori, quasi novantenni, residenti a Lavezzola (comune di Conselice). La linea fissa è completamente inutilizzabile: non è possibile né.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

